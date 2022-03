CNH Industrial dona 500.000 dollari a supporto della popolazione ucraina

(Teleborsa) - CNH Industrial ha annunciato oggi una donazione di 500.000 dollari a sostegno degli ucraini colpiti dall'attuale crisi. Per garantire l'efficace impiego della donazione, CNH Industrial si affiderà a ONG che forniscono assistenza sul campo a chi ne ha bisogno. L'Azienda inoltre istituirà un fondo globale a cui i dipendenti potranno destinare una donazione che verrà integrata da CNH Industrial con un contributo equivalente.

"CNH Industrial condanna fermamente tutti gli atti di violenza e aggressione non provocati, che hanno portato all'attuale drammatica situazione in Ucraina. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutti coloro che ne sono colpiti. Stiamo dando priorità alla sicurezza dei nostri dipendenti e delle loro famiglie nel Paese", ha affermato Scott W. Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial. "Sono onorato dalla determinazione dei nostri dipendenti nel voler contribuire ad assistere la popolazione ucraina, che si trova in una situazione di urgenza umanitaria. Insieme ai miei 37.500 colleghi di CNH Industrial, confido in una soluzione rapida e positiva della crisi in corso", ha aggiunto.

CNH Industrial ha 38 dipendenti con sede in Ucraina e ha attivato un team dedicato che fornisce loro attivamente un supporto continuo.