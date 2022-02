CNH Industrial crea ramo d'azienda dedicato agli investimenti

(Teleborsa) - CNH Industrial, società globale nel settore dei macchinari e dei servizi, ha costituito un proprio ramo d'azienda dedicato agli investimenti, chiamandolo CNH Industrial Ventures. L'obiettivo dell'iniziativa è accelerare il time-to-market di innovazioni di valore che possono potenziare la produttività del cliente e la realizzazione degli obiettivi ESG. Gli investimenti e le collaborazioni si concentreranno su aree che includono la propulsione alternativa, il digitale, l'automazione, la robotica e altre tecnologie d'avanguardia.

"Il lancio di CNH Industrial Ventures è un'entusiasmante traguardo che rafforza ancora di più il nostro impegno per l'innovazione - ha dichiarato Michele Lombardi, Senior Vice President of Corporate Development di CNH Industrial - Con un approccio fortemente orientato alla creazione di partnership, puntiamo a far leva sulle nostre comprovate competenze, sulla grande presenza nel mercato e sulla base del nostro patrimonio per aiutare le aziende in rapida crescita che stanno ridefinendo il futuro dei segmenti Agriculture e Construction".

CNH Industrial Ventures si basa su partecipazioni di minoranza e di successo già in essere con i seguenti partner: Augmenta, USA/Grecia; Bennamann, Regno Unito; Gearflow, USA; Geoprospectors, Austria; Monarch Tractor, USA; The Westly Group, USA; Zasso, Svizzera/Brasile.