(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per CNH Industrial, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,34%.Il titolo è oggetto anche nella sessione odierna di forti acquisti all'indomani dei robusti risultati del quarto trimestre. Nel periodo, CNH ha registratoi (+10%) ed un Ebit adjusted delle attività industriali pari a 520 milioni (+73%), con tutti i segmenti in crescita anno su anno. L'si attesta a 187 milioni. Ildelle attività industriali positivo e pari a 2,4 miliardi di dollari.A fare da assist alle azioni contribuiscono alcuni upgrade giunti da vari broker. In particolare, la promozione degli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato la raccomandazione a "buy" dal precedente "add" con un target price che passa da 12,9 a 14,7 euro. Positivi anche gli esperti di Mediobanca che alzano il prezzo obiettivo a 14,30 euro da 13, con giudizio "outperform". L'ufficio studi diconsiglia buy con target a 15 euro rispetto agli 11,71 euro delle attuali quotazioni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al leader globale nel settore dei capital goods rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di macchine movimento terra mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 11,9 Euro. Rischio di discesa fino a 11,49 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,3.