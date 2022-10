CNH Industrial, controllata finalizza emissione nuove obbligazioni

Lunedì 17 Ottobre 2022, 08:30







(Teleborsa) - CNH Industrial Capital, controllata al 100% da CNH Industrial, ha completato l'offerta precedentemente annunciata di obbligazioni per 400 milioni di dollari (scadenza 2025 e prezzo di emissione del 99,349%). I proventi netti sono stati di circa 395 milioni di dollari dopo il pagamento dell'offerta e altre spese correlate.



CNH Industrial Capital intende aggiungere i proventi netti dell'offerta ai propri fondi generali e utilizzarli per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali, inclusi, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altre attività. I proventi netti possono essere utilizzati anche per rimborsare l'indebitamento di CNH Industrial Capital alla scadenza.