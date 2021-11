CNH Industrial confermata negli indici Dow Jones Sustainability

(Teleborsa) - Per l'undicesimo anno consecutivo CNH Industrial è stata inclusa negli indici Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World and Europe.



Il 12 novembre 2021, CNH Industrial ha riscosso il punteggio più alto (88/100) su 126 aziende esaminate nel Machinery and Electrical Equipment Industry del Corporate Sustainability Assessment di S&P Global.



Il DJSI World e il DJSI Europe sono tra i più prestigiosi indici di rating sulla sostenibilità. L'inclusione è riservata solo alle società giudicate migliori nella gestione del proprio business secondo criteri di governance, responsabilità sociale e ambientale.



"Siamo estremamente orgogliosi di essere stati confermati tra i migliori negli indici DJSI per l'undicesima volta. Il nostro impegno per la sostenibilità è costante e questo risultato eccezionale riflette direttamente il modo in cui tutti in CNH Industrial operano per rendere l'Azienda, e il nostro mondo, un posto migliore. Questo traguardo rappresenta un'altra tappa importante del nostro percorso verso l'eccellenza sui temi di ESG", ha dichiarato Scott Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial.