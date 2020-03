CNH Industrial, Brad Crews nominato General Manager Nord America

(Teleborsa) - CNH Industrial N.V. annuncia la nomina in via temporanea di Brad Crews a General Manager Nord America.



In questo ruolo - spiega la società in una nota - Crews assicurerà la governance interfunzionale e coordinerà tutte le iniziative nella regione nordamericana durante l'emergenza COVID-19, oltre a unirsi anche, provvisoriamente, al Global Executive Committee della Società, organismo decisionale di CNH Industrial responsabile della supervisione dell'andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.



Crews mantiene la carica di Brand President per i marchi agricoli Case IH e STEYR.