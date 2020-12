© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è a, cittadina nei pressi di, dove . Ogni anno, tra agosto e ottobre, le montagne che circondano la cittàdi Cordoba diventano une la battaglia per salvare le foreste, la fauna selvatica e il bestiame viene condotta insieme dai vigili del fuoco e dalla gente del posto.Quest'anno, per la prima volta, sono sostenuti nella loro lotta da CNH Industrial e dal suo marchio globale di macchine agricole, Case IH, che hanno lanciato una campagna per aiutare i vigili del fuoco locali e il territorio interessato a riprendersi dalle conseguenze degli incendi boschivi.Le scene iniziali del video contengono alcunedegli incendi che si diffondono rapidamente sulle montagne, della devastazione che causano e degli stessi vigili del fuoco impegnati in una incessante lotta per domare le fiamme. I numeri sono sconvolgenti:nell'area negli ultimi 20 anni,o. Solo nel 2020, nella zona di Cordoba sono. Gli effetti a lungo termine di questi incendi hanno un impatto non solo sull'agricoltura, sulla flora e sul bestiame della zona, ma ancheEd è qui che entra in gioco CNH Industrial. L'Azienda sta conducendo un'attorno a tre punti principali:al bestiame e alla fauna coinvolti negli incendi,e, infine,antincendio all'avanguardia agli uomini e alle donne che combattono gli incendi.Non c'è da stupirsi quindi che Juan Molina e Catalina condividano un sorriso pieno di speranza. Le piogge di dicembre segneranno la fine della stagione degli incendi, ma per il momento sono grati per il sostegno di CNH Industrial, dei suoi volontari e delle donazioni checontribuiranno ad alleviare la pressione nelle prossime settimane.