CNH Industrial Australia a supporto dell'ente di beneficenza One Voice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Porre "le fondamenta per un futuro migliore". Con questo obiettivo i dipendenti e le unità di business dihanno dedicato tempo e risorse alNello specifico, le squadre di CASE Construction Equipment e IVECO hanno aiutato nella preparazione del terreno in cui sorgerà una nuova comunità, in grado di accogliere coloro che vivono ai margini della società, così da offrire loro una vita nuova e dignitosa.Come mostrato nell'– la serie web dedicata all'innovazione sostenibile, al design e alle tecnologie all'avanguardia di CNH Industrial e dei suoi brand –dove l'ente sta svolgendo le fasi preparatorie del. Un'iniziativa che punta a realizzare, in un'area di 12 ettari nella contea di Macedon Ranges (a un'ora da Melbourne) nel sud-est australiano,L'intera squadra ha partecipato per fornire unliberando e ripulendo l'area, installando recinzioni, eseguendo riparazioni, lavori di giardinaggio e altre opere di manutenzione e donando una serie di oggetti essenziali e di nuovi indumenti al programma "Elevate".IVECO ha iniziato la propria collaborazione con One Voice fornendo un Daily personalizzato, il suo modello di veicolo commerciale leggero, trasformato in una doccia mobile, al servizio dell'ente benefico presente nelle città principali dell'Australia.