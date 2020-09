CNH Industrial annuncia pricing prestito da 500 milioni dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato ildella controllata CNH Industrial Capital LLC dell'ammontare nominale di, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 eIl regolamento dell'offerta è atteso per il giorno, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni diclosing.CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati ale e per le generalii incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagherannoil 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partiree sarannoda CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoliCitigroup, Barclays, Morgan Stanley e RBC Capital Markets agiscono in qualità didell'offerta, e Deutsche Bank. BBVA, Goldman Sachs e MUFG Securities Americas agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta.