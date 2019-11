CNH Industrial annuncia offerta riacquisto Notes esistenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -insieme alla sua controllata lussemburghese, annunciano l'invito rivolto ai portatori delle, emesse dalla controllata e garantite da CNH Industrial, alLe, tutte emesse da CNH Industrial Finance Europe S.A. e garantite da CNH Industrial sono le seguenti: le Note denominate "€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021" (le Note 2021) per la parte ancora in circolazione che ammonta a 431,5 milioni di euro; le Note denominate "€500,000,000 1.375 per cent. Notes due 23 May 2022" (le Note 2022); le Note denominate "€500,000,000 2.875 per cent. Notes due 17 May 2023" (le Note 2023) fino ad un importo massimo di accettazione di 300 milioni di euro.Le Offerte sono soggette ai termini e alle condizioni previste nel, che disciplina la determinazione del prezzo d'acquisto e le relative condizioni. Ilper l'accettazione delle offerte è indicato entro le ore 17.00 (CET) de. Laè fissata per ilLa Società sta effettuando le Offerte al fine didel debito del gruppo industriale CNH. Per finanziare le offerte saranno