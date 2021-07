CNH Industrial annuncia cambiamenti al vertice per il nuovo business On-Highway

Lunedì 5 Luglio 2021, 17:45

(Teleborsa) - In vista del preannunciato scorporo del business On-Highway e della designazione di Gerrit Marx come futuro CEO, CNH Industrial annuncia le prime nomine a livello di Senior Leadership Team della futura Società, per gli ambiti Operations e Powertrain.

A partire dal 1° ottobre 2021, Annalisa Stupenengo assumerà la responsabilità globale delle Operations, supervisionando direttamente tutte le attività relative alla produzione, alla qualità, alla logistica e agli acquisti del nuovo business On-Highway. Annalisa Stupenengo vanta un'ampia esperienza internazionale, maturata occupando ruoli di crescente responsabilità all'interno di CNH Industrial e Fiat Chrysler Automobiles (ora Stellantis). Attualmente ricopre il ruolo di President Powertrain, supervisionando tutte le attività del business Powertrain e il marchio FPT Industrial all'interno di CNH Industrial.

Sylvain Blaise sarà il nuovo responsabile della Business Unit Powertrain all'interno della futura società. Blaise vanta circa vent'anni di esperienza all'interno del Gruppo, avendo operato in vari segmenti, tra cui quello Agriculture, e in diverse aree geografiche in Europa e Nord America. Nel 2014 è stato nominato Brand President di IVECO BUS e nel 2019 Head dell'intera Business Unit Bus, contribuendo a riposizionare con successo il marchio e a guidare la dirompente trasformazione del settore, attualmente in corso.