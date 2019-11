CNH Industrial acquista statunitense ATI Inc. che produce cingoli per l'agricoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - CNH Industrial ha annunciato, con sede a Mount Vernon (Indiana), che produce a livello globaleper trattori di alta potenza e mietitrebbiatrici.Questa acquisizione, chedi ATI Track Systems a Mount Vernon, si aggiunge a quelle di AgDNA e K-Line, portando l'ammontare complessivo delle attività diL'acquisto di ATI consentirà aidi CNH Industrial (Case IH e New Holland Agriculture) didisponibile ein base agli specifici requisiti di ridotta compattazione, sospensione e trazione. Laoffre infatti caratteristichein termini di sospensione, prestazioni di trasporto a velocità sostenuta, resistenza e produttività su terreni irregolari, riducendo al minimo il compattamento e massimizzando la trazione durante la raccolta in condizioni di prodotto umido.CNH Industrial ha un, che attualmente prevede il montaggio dei cingoli sulla gamma di trattori articolati New Holland T9. A seguito di questa acquisizione, i sistemi di cingoli saranno disponibili sulle mietitrebbiatrici Case IH e New Holland prodotte nello stabilimento statunitense di Grand Island nel Nebraska, a partire dal 2020, e saranno disponibili anche per il retrofit."L'acquisizione di ATI Track Systems fa parte del programma di acquisizioni strategiche di CNH Industrial per favorire il consolidamento nel segmento agricolo", ha dichiarato il CEO di CNH Industrial,, aggiungendo che quest'ultima acquisizione "metterà a disposizione delle aziende agricole professionali una tecnologia multi-brevettata e leader di settore e rafforzerà ulteriormente la posizione di leadership di CNH Industrial nel segmento delle cingolature".