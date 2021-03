23 Marzo 2021

(Teleborsa) - CNH Industrial ha finalizzato l'acquisizione di una quota di minoranza in Augmenta, società specializzata in tecnologie agricole, in particolare sistemi di automatizzazione delle operazioni agrarie basati su tecnologie all'avanguardia di visione artificiale (Computer Vision) e intelligenza artificiale.

CNH Industrial diventa ora partner strategico di Augmenta nel campo dei sensori per le colture e dell'automatizzazione dei macchinari, aprendo inoltre la strada a una futura collaborazione congiunta in ambiti di ricerca e sviluppo. La partnership consolida inoltre il portafoglio prodotti di AGXTEND, l'acceleratore di startup tecnologiche della società.

Augmenta, che ha il proprio quartier generale a Parigi, sedi negli Stati Uniti e un campus di ricerca e sviluppo ad Atene, ha realizzato una soluzione per l'agricoltura di precisione in tempo reale che si avvale di un sistema di telecamere 4K montate sul tetto delle macchine agricole, per scansionare il campo e calcolare con precisione le quantità di fertilizzanti o prodotti fitosanitari necessari per la coltura.

In aggiunta, i dati generati dal sistema vengono trasmessi automaticamente a un portale su cloud, per facilitare gestione e analisi degli stessi, o possono essere esportati in formato standard in altri sistemi di gestione dell'azienda agricola.