15 Marzo 2021

(Teleborsa) - CNH Industrial ha lanciato YOUNIVERSE, la prima fiera in formato digitale dedicata alle macchine agricole. "YOUNIVERSE è una piattaforma su misura che utilizza tecnologie all'avanguardia ed è progettata appositamente per tutti gli agricoltori, contoterzisti e concessionari, per offrire una porta d'accesso virtuale ai brand di CNH Industrial del mondo agricolo, famosi in tutto il mondo: Case IH, STEYR e New Holland Agriculture, nonché il marchio motoristico consociato FPT Industrial e l'acceleratore per le start-up tecnologiche di CNH Industrial, AgXtend", si legge in una nota.

La piattaforma sarà accessibile sia da un sito web interattivo sia da tutti i dispositivi mobili e "permette a tutti i partecipanti di restare in contatto, di coltivare contatti e di sviluppare reti". Le registrazioni, gratuite, saranno aperte dal 9 aprile.

Nel comunicato si spiega che i marchi di CNH Industrial "accoglieranno i visitatori nei propri universi 'brandizzati', per un viaggio di esplorazione via via sempre più coinvolgente all'interno di paesaggi e prodotti virtuali. Questa intuitiva e avanguardistica piattaforma consentirà agli utenti di esplorare tutti i mondi, scoprire gamme di prodotti, conoscere le tendenze tecnologiche del momento, interagire con gli specialisti del marchio e persino incontrare esperti del settore". Inoltre sul YOUNIVERSE TV, il canale online appositamente dedicato all'evento, verranno trasmessi webinar, interviste e contributi esclusivi dove interverranno anche esperti dell'azienda e organizzazioni del settore, come l'Associazione europea dei costruttori di macchine agricole (CEMA), la Società agricola tedesca (DLG) e rappresentanti del settore agroalimentare.