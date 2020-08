CNH Industial prosegue in rialzo con giudizio JP Morgan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in avanti CNH Industrial, che sta portando a casa un progresso dello 0,54%, in una giornata in cui sono pochi i segni più sul FTSE MIB. Il titolo beneficia fra l'altro di un upgrade di JP Morgan a "overweight" dal precedente "neutral".Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader globale nel settore dei capital goods rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,776 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,624. L'equilibrata forza rialzista del produttore di macchine movimento terra è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,928.