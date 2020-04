(Teleborsa) - Aprendo l'assemblea degli azionisti di CNH Industrial la Presidente e Ceo del Gruppo, Suzanne Heywood, ha spiegato che la pandemia di Covid-19 "può avere un impatto" sui risultati 2020 che al momento "non può essere ragionevolmente stimato a causa della rapida evoluzione della situazione".



Per questo motivo è stato ritirato l'outlook finanziario per il 2020, ha spiegato, assicurando che CNH conta di dare maggiori indicazioni il 6 maggio quando presenterà i risultati del primo trimestre.



"La pandemia - ha sottolineato - è una sfida senza precedenti che noi e il resto del mondo stiamo affrontando. Siamo impegnati a fare tutto quello che possiamo per superare questa crisi sanitaria ed essere più forti ed efficienti". © RIPRODUZIONE RISERVATA