CNH, giuria internazionale premia concept trattore metano di New Holland Agriculture

(Teleborsa) -, uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial, ha ricevuto ilcomposta da designer professionisti, importanti specialisti del settore, giornalisti e critici esperti di design per ilPresentato per la prima volta nell'estate del 2017, il veicolo è statoe per la suaLa giuria lo ha scelto tra unin rappresentanza dei principali costruttori mondiali, aziende di progettazione industriale e graphic design provenienti daIl riconoscimento è stato assegnato grazie alstudiato dai tecnici di CNH, dove il cofano, i parafanghi anteriori e posteriori e il serbatoio del carburante vanno a creare una linea filante ed elegante. I vetri consentono una visibilità panoramica a 360 gradi, con un aumento della superficie vetrata del 20% rispetto a un trattore standard. Il tettuccio con cupola di vetro con ricevitore integrato per il(l'agricoltura di precisione) consente una visione panoramica, una novitàassoluta per un mezzo agricolo.Il trattore concept alimentato a metano di New Holland si avvale anche di unche utilizza, specificatamente messa a punto per le applicazioni agricole da, altro marchio di CNH Industrial, che da oltre 20 anni sperimenta sistemi di trazione a gas naturale. Il propulsore NEF 6 cilindri a metano genera la stessa potenza e coppia del suo equivalente a gasolio, con undurante la marcia. Nelle condizioni reali di lavoro sul campo, il concept alimentato a metano genera come minimo il, con una riduzione complessiva delle emissioni dell'80% rispetto a un trattore diesel convenzionale.