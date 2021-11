CNH, Gabriella Porcelli General Counsel del nuovo Iveco Group

(Teleborsa) - Gabriella Porcelli è stata nominata General Counsel & Chief Compliance Officer del nuovo Iveco Group che entrerà a far parte della Società a partire dal 1° gennaio 2022 non appena lo scorporo da CNH Industrial sarà effettivo. Sarà membro del futuro Senior Leadership Team dell'Azienda e ricoprirà la carica di Secretary of the Board.



Porcelli ha oltre 25 anni di esperienza nell'ambito degli Affari Legali, in particolare nei campi della corporate governance, della compliance, dell'antitrust e proprietà intellettuale, nonché dei reati societari. È diventata General Counsel & WW IP, Ethics, Compliance & Public Affairs

Director di Fendi (gruppo LVMH) nel maggio 2019, dopo aver svolto la funzione di Senior Counsel in Philip Morris International per più di nove anni e di General Counsel della Trans Adriatic Pipeline, un progetto di infrastruttura per il gas da svariati miliardi di euro, che ha

coinvolto quattro diversi Paesi. In precedenza aveva ricoperto ruoli interni di alta dirigenza presso ENI e Pfizer. È stata anche Vicepresidente di Valore D, un'associazione italiana che promuove la parità di genere e l'inclusione nelle aziende e, aattualmente, è Consigliere indipendente di Terna, l'operatore italiano di reti per la trasmissione di energia elettrica.

"Con Gabriella, Iveco Group aggiunge una collega di grande esperienza e reputazione nel campo degli affari legali e della compliance, che assicurerà che le nostre operazioni si svolgano sempre nel rispetto dei più alti standard etici e professionali, proteggendo i nostri brand, il nostro business e le nostre proprietà intellettuali. Sono molto lieto che Gabriella si unisca a noi ed entri a far parte del nostro Senior Leadership Team, a cui contribuirà anche con la sua energia e la sua passione per la diversità e l'inclusione", ha commentato Gerrit Marx, Chief Executive Officer designato di Iveco Group.