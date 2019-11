CNH, FPT Industrial firma memorandum con Microvast per batterie elettriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il brand specializzato in motori del Gruppo CNH Industrial, ha siglato unper una collaborazione finalizzata ae rifornire così direttamente i mezzi di CNH Industrial e clienti terzi. La scadenza per un eventuale accordo è fissata per il"FPT Industrial è un leader riconosciuto nei sistemi di propulsione alternativa e questo accordo ci mette ulteriormente in grado di affrontare le sfide del nostro comparto industriale", ha dichiarato il CEO di CNH, ricordando che il Gruppo è impegnato "nell'avviare alleanze mirate al fine di offrire alternative all'avanguardia ai carburanti tradizionali, accelerando così il nostro viaggio verso un domani sostenibile".Come parte di questa collaborazione, FPT Industrial progetterà e ingegnerizzerà unae industrializzerà dei, realizzati su misura e dimensionati sulla base di specifiche missioni, con l'obiettivo di garantire le piùefficienti performance per applicazioni stradali e non stradali.La società texana, con base a Houston (USA) è undi mercato nella progettazione, sviluppo e produzione di, con elevati standard di sicurezza, per veicoli elettrici.