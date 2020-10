CNH, FPT Industrial è un partner chiave nei progetti di mobilità sostenibile dell'UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, brand globale per i powertrain del Gruppo CNH Industrial, è capofila nella ricerca di. L'impegno del brand per fornire soluzioni innovative per motori a basse emissioni è dimostrato dal suoper la sostenibilità.Il, che concerne motopropulsori efficienti ed ecologici per camion e pullman a lunga percorrenza, fa parte del programma di innovazionedell'Unione Europea, che riuniscedi 13 paesi europei, tra cui il marchio gemello, brand del Gruppo per i veicoli commerciali. L'ambizioso obiettivo dell'iniziativa LONGRUN è ladi carburante nel settore dei trasporti a lungo raggio. I partner svilupperanno(tre motori, una trasmissione ibrida, due pullman e tre veicoli commerciali) in modo da accelerare la transizione dai combustibili fossili a quelli rinnovabili ed ottenere undel 10%, il 10% in, il 30% in(NOx, CO e altri) e un massimoIl, che riguarda l'implementazione del controllo del motopropulsore per emissioni e consumi reali economici e puliti, vede impegnatein consorzio con i principali produttori europei di veicoli commerciali e motori, fornitori disistemi e servizi, istituti universitari e centri di ricerca. La finalità del progetto, sotto l'egida dellae della(EGVI), è fornire. Il consorzio IMPERIUM è responsabile delprodotti nell'UE. L'obiettivo principale del progetto è quello di ottenere una(diesel e urea), con conseguentirispetto ai veicoli modello anno 2014.I componenti di nuova concezione sono stati prima convalidati su varie piattaforme come Hardware in the Loop (HiL), banchi provamotore e camion dimostrativi, incluso uno Stralis IVECO motorizzato FPT Industrial, e quindi ulteriormente integrati in questo ambiente per la valutazione del loro impatto sull'intero sistema.