CNH, FPT Industrial annuncia acquisto startup Dolphin N2

(Teleborsa) -, il brand motoristico globale di CNH Industrial,, una startup specializzata in tecnologie innovative per motori a combustione interna. Dolphin N2, spin-off della società di consulenza Ricardo plc, è specializzata nei settori dei trasporti, dell'energia e delle risorse scarsamente reperibili.Con questa acquisizione,ad accrescere la sua expertise eddi carburante,allo stesso tempo i costi operativi e le. La nuova tecnologia sarà applicatae altre applicazioni per servizio pesante, in seguito potrebbe venirein tutta la gamma di potenza e per tutti i tipi di carburante, conper una serie di applicazioni a"Il futuro del settore powertrain sarà caratterizzato da un crescente e deciso orientamento verso la riduzione dell'impatto ambientale e l'incremento dell'efficienza", ha dichiarato, Chief Executive Officer di CNH."FPT Industrial è il partner ideale per portare la nostra tecnologia, collaudata e brevettata, a un livello superiore, fornendo al mercato soluzioni all'avanguardia che siamo certi rivoluzioneranno il mondo della propulsione industriale", ha dichiarato, ChiefExecutive Officer di Dolphin N2.