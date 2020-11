CNH confermata leader negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe

(Teleborsa) - CNH Industrial si conferma leader dell'Industry Group Machinery and Electrical Equipment degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe per il decimo anno consecutivo. Tali indici sono tra i più prestigiosi per la sostenibilità e l'inclusione è riservata solo alle società giudicate migliori nella gestione del proprio business secondo criteri di governance, responsabilità economica, sociale e ambientale.

Quest'anno nel DJSI World sono state invitate a partecipare 86 aziende del settore Machinery and Electrical Equipment e solo 13 sono state ammesse nell'indice, mentre nel DJSI Europe ne sono state invitate 30 aziende ed ammesse 8. Tutte le aziende prese in

considerazione per l'inclusione negli indici sono state valutate da SAM, ora parte di S&P Global.

"Come azienda responsabile del proprio operato, teniamo sempre presente che le nostre azioni si riflettono sul nostro pianeta e sulla collettività, pertanto siamo davvero contenti di vedere che la nostra dedizione alla sostenibilità è stata ancora una volta premiata con la

nomina a Industry Leader. Questo risultato conferma che siamo sulla strada giusta e ci spinge a continuare a migliorare e a promuovere una trasformazione sostenibile», ha commentato Suzanne Heywood, Chief Executive Officer pro tempore.

Nell'aprile di quest'anno, CNH Industrial ha pubblicato il suo 2019 Sustainability Report unitamente alla pubblicazione A Sustainable Year, rivolta al grande pubblico. Al 31 ottobre 2020, CNH Industrial risulta premiata con l'ISS ESG Prime Status ed è inclusa nei 72 A-listers del programma CDP Water Security e nei seguenti indici: MSCI ESG Leaders Indexes, ECPI Global Agriculture Liquid, ECPI World ESG Equity, ECPI Global Developed ESG Best-in-Class, ECPI Euro ESG Equity, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX Global ESG

Leaders Index, STOXX Global ESG Environmental Leaders Index, STOXX Global ESG Social Leaders Index, STOXX Global ESG Governance Leaders Index, STOXX Global ESG Impact Index, STOXX, Global Low Carbon Footprint Index, STOXX Global Reported Low Carbon Index, Refinitiv Diversity & Inclusion Index e Integrated Governance Index (IGI).

