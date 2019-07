© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il report di, depositato nell'Archivio CNEL, fa emergere un dato importante relativo aidi lavoro vigenti che sono ben. I nuovi contratti sono quelli dei "" e di "", estesi a tutti i settori produttivi.Il Report, di Giugno 2019, è diviso in settori e per ognuno è riportato il, in modo da replicare la struttura della sezione web "" del sito. I contratti più numerosi risultano quelli del Commercio, che sono circa 233, l'aggiornamento include per la prima volta i codici contratto assegnati dal CNEL. Il Report èdella contrattazione nazionale vigente depositata e consente di individuale i CCNL che risultano in attesa di rinnovo.La pubblicazione intende richiamaresulla necessità di trasmettere, secondo le modalità previste, l'eventuale documentazione mancante, al fine di completare l'aggiornamento dell'archivio. "L'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro è lo- dichiara il Presidente del CNEL Tiziano- Prosegue il nostro lavoro diche sara' affinato e migliorato per analizzare anche la 'qualità' e quindi i contenuti dei contratti".