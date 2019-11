CNEL lancia consultazione pubblica su sicurezza e riforma Codice Strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sul tema della sicurezza stradale e sulla. L'iniziativa, attraverso la compilazione di un, è indirizzata a, con particolare riferimento aie agli iscritti a tutte le organizzazioni sociali e produttive del Paese, ed è sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal Ministero dell'Istruzione e dall'Associazione Nazionale Presidi, per una più capillare attività di sensibilizzazione verso i giovani.Sono stati individuati alcuni: la cultura stradale; le condizioni di rischio; la sicurezza dei mezzi; la sicurezza delle infrastrutture; i controlli. Ciascun ambito di riferimento è raffinato in 19 raggruppamenti concettuali di secondo livello, chiamati attributi per un totale diLa consultazione, seconda in ordine di tempo ad essere predisposta dopo quella sul futuro dell'Europa, si inserisce in un piano più ampio di attività che ha già portato al deposito e al conseguente annuncio, in Aula alla Camera, die un quaderno scientifico curato dal prefetto Roberto Sgalla, già direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato.Sul fronte della sicurezza stradale, all'Italia restaper la, come previsto dal Piano UE 2010-2020. Obiettivo già mancato nel decennio precedente quando dalle norme comunitarie era prevista la riduzione del 50% delle morti da incidente stradale mentre in Italia si è attestata intorno al 42%. Nel nostro Paese,. Nei primi 9 mesi del 2019 gli incidenti stradali mortali sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo gli ultimi dati di Polizia e Carabinieri, dati parziali ma tendenzialmente confermati dall'Istat nel rapporto annuale.