CNEL, aumentano contratti registrati nell'archivio nazionale

(Teleborsa) - Idepositati nell'Archivio Nazionale dei Contratti delfine ottobre 2019 erano(a marzo 2019 erano 888), di cui 491 risultano già scaduti.coinvolgerà oltredi lavoratori dele quasidelI nuovi dati sono contenuti, insieme a diversi e importanti casi di contrattazione, nel nuovo numero del Notiziario dell'Archivio Contratti delIl bollettino si apre con un articolo susugli elementi comuni agli accordi di lavoro sottoscritti nella UE, che riguarda lacollettivi dei settori pubblici e privati di 23 Paesi dell'Unione, che andranno a implementare la banca dati della fondazione Wageindicator.Ampio spazio è dedicato anche alle cui trattative per il rinnovo sono in corso proprio al CNEL (il secondo incontro è in programma il 10 dicembre). Nel nuovo numero del Notiziario sui contratti, inoltre, sono analizzati alcuni dei principali contratti di grandi aziende come FCA, TIM, Lamborghini.sono stati oggetto anche delle audizioni del CNEL sulla Nadef e sul Ddl Bilancio 2020. Ilinteressa oltre: 2,4 milioni del terziario, della distribuzione e dei servizi; 1,4 milioni del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti; 470.000 della logistica, trasporto merci e spedizione.Ilha attivato al CNEL uncomposto da esperti delle materie lavoristiche e di relazioni industriali con lo scopo didel settore metalmeccanico attraverso lo stu­dio della contrattazione collettiva.Il nuovodi Lavoro del gruppoper il quadriennio 2019-2022, sottoscritto l'11 marzo 2019, conferma l'assetto fortemente partecipativo del sistema di relazioni sindacali definito nel precedente ac­cordo, migliorandone diversi aspetti. Attraverso ilgli esperti dell'Archivio Contratti del CNEL propongono, inoltre, un approfondimento suluna particolare forma di accordo sindacale che può essere concluso a livello nazionale o aziendale, ma deve essere successivamente ratificato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, per gestire in forma condivisa la transizione organizzativa conseguente l'introduzione delle nuove tecnologie nei processi produttivi e i loro riflessi sulle competenze professionali del personale.Spazio, infine, al volontariato nella vigente contrattazione nazionale, allae al nuovo rapporto dell'sulla contrattazione territoriale.