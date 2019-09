CNA: Tassare il contante non favorisce la diffusione dei pagamenti elettronici

(Teleborsa) - "Non è tassando i prelievi al bancomat che si favorisce la diffusione dei pagamenti elettronici". Lo si legge in un comunicato della CNA.



"L'utilizzo di banconote e monete – prosegue la nota - rappresenta un onere improprio di circa 8 miliardi l'anno che grava su consumatori e imprese. Ma tassare il contante è una risposta rozza e impropria rispetto all'obiettivo di un sistema dei pagamenti più snello e meno costoso. Incentivare in modo efficace i sistemi di pagamento elettronico vuol dire promuovere misure decisive come la drastica riduzione delle elevate commissioni sui pagamenti di piccola entità, l'accelerazione degli investimenti per la diffusione delle infrastrutture digitali e – conclude il comunicato della CNA - l'abbattimento dei costi per cittadini e imprese sulle carte prepagate e i bancomat".



© RIPRODUZIONE RISERVATA