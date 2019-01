Cna-Swg, diminuisce divario fra donne e uomini nel mondo del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anche se con accenni quasi impercettibili,subitonelle società e nel fare impresa rispetto aglisembra incominciare a. Pare infatti stia incominciando a sbiadire in Italia questa netta diversità e si incominci a registrare un. Questo, almeno è quanto è emerso dall'per " Donne, imprenditoria e accesso al credito", svolto su un campione rappresentativo della società italiana.Le motivazioni principe assunte dal mondo femminile per spiegare il loro subentro nel mondo del lavoro sono un, e di conseguenza un futuro più sicuro, per il(con un picco che arriva la 35% tra quante si situano nella fascia di età 35/54 e del 43% delle residenti nelle regioni centrali del Paese) e, seppur a grande distanza nei numeri, lache si attesa ad un 13% del totale e con un 18% registrato tra le donne del Nord Ovest.per le imprese italiane, in particolare quelle artigiane e piccole. Complicazione che si acuisce se, nella partita con le banche, a giocare sono imprenditrici del gentil sesso e non le loro controparti maschili. A confermare la sensazione di essereriscontrata dalle donne, è proprio l'indagine firmata Swg, che ha aperto il panel anche agli uomini, i quali hanno risposto confermato la veridicità del problema nel 50% dei casi (con picchi del 58% nella fascia 18/34 anni e del 57% al Sud).Vi è anche undegli intervistati totali che(34% uomini, 26% donne) ma, tra quanti invece ne sono convinti, lesecondo cui tale situazione sarebbe ancora presente sarebbero le seguenti: in primis la possibilità che le(37% degli interpellati di cui 33% uomini e 40%donne), al secondo posto si classifica la fraspronunciata da un 27% del totale (di cui 31% uomini e 24% donne) ed infine la medaglia di bronzo andrebbe al fatto che le