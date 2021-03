Cna Roma: Capitale abbandonata e senza prospettive

I dati di una ricerca realizzata dalla Cna di Roma in collaborazione con Swg, che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 imprenditori romani, evidenziano che il 47% degli intervistati chiede per il futuro soprattutto una città pulita, sostenibile ed ecologica, mentre ad oggi il 37% la percepisce come abbandonata, trascurata, vuota e il 32% come sporca e degradata. Il desiderio per la Roma futura è poi quello di una città aperta (23%), con infrastrutture adeguate (23%), organizzata (22%) e vivibile (22%).

«Quello che giunge dai nostri imprenditori è un grido di allarme e di dolore nel vedere la nostra città abbandonata, sporca e senza prospettive», sostiene Stefano Di Niola, segretario della Cna di Roma. «Certo il covid ha inevitabilmente influito sullo stato di salute della nostra città - aggiunge - ma ora serve uno scatto d'orgoglio, un atto d'amore per Roma che deve potersi mostrare in tutta la sua bellezza. Le nostre imprese, ma anche i cittadini, desiderano una città sostenibile, pulita, dinamica e sono pronti a fare la loro parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA