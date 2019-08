CNA, cresce il turismo nelle grotte naturali in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una analisi effettuata dalla, associazione che rappresenta l'artigianato e le PMI, sullepiù emozionanti, mette in luce, un patrimonio di cui l'Italia è ricca, catturano circa, con unRegina delle grotte è la, dove ne sono presenti ben, a seguire ilconsiti speleologici: seguono lacon, ile laconcon la durata media di visita che varia daiUno dei primi esempi di turismo sotterraneo è rappresentata dalla, sita incon un itinerario di 3 km, così come insi possono visitare leaperte al pubblico dal 1953. Antichissima la, sud-ovest della, nata 15 milioni di anni fa: il percorso della visita si sviluppa per oltre 8 chilometri su ampie e comode passerelle tra sale ricche di concrezioni, stalattiti e stalagmiti (la più alta misura 11 metri), e attraversate da piccoli laghi sotterranei.