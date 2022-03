CNA Balneari: ci confronteremo con i rappresentanti delle istituzioni venerdì a Carrara

Giovedì 3 Marzo 2022, 15:30







(Teleborsa) - CNA Balneari prosegue la sua lunga battaglia a tutela delle imprese balneari organizzando una iniziativa congiunta con altre sigle di settore - fissata per venerdì 4 marzo nel complesso fieristico di Carrara nell'ambito di "Balnearia" - per confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali al fine di suscitare la dovuta attenzione del Governo e del Parlamento sulla difficilissima situazione delle 30mila imprese balneari il cui titolo concessorio smetterà di avere efficacia al 31 dicembre 2023.



In questa occasione CNA Balneari ribadirà i punti chiave della propria piattaforma: tutela del legittimo affidamento, continuità aziendale, riconoscimento del valore materiale e immateriale delle imprese balneari.



CNA Balneari ha deciso di sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica sullo stato del comparto utilizzando una linea di compostezza e modalità di espressione delle istanze a tutela del settore consone alla grave situazione che gli eventi bellici e la crisi umanitaria in corso impongono a tutti.