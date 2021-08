CME Group smentisce offerta su Cboe Global Markets

1 Minuto di Lettura

Giovedì 19 Agosto 2021, 12:30







(Teleborsa) - "CME nega tutte le voci secondo le quali è in corso una conversazione per acquisire Cboe Global Markets. La società non ha avuto alcuna discussione con Cboe. Sebbene la società in genere non commenti voci o speculazioni, le informazioni imprecise di oggi richiedono una correzione".



E' la posizione critica di CME Group alle indiscrezioni stampa circolate nelle ultime ore, rilanciate dal Financial Times, secondo cui il colosso USA di derivati e future sarebbe pronto ad acquisire la società di cambio di Chicago e proprietaria degli indici di volatilità Vix, per 16 miliardi di dollari interamente in azioni. Rumor che avevano fatto volare di oltre 8 punti percentuali il titolo Cboe.