CMC Markets, utile semestrale crolla su diminuzione volatilità nei mercati

(Teleborsa) - CMC Markets, società britannica che offre servizi di trading online, ha registrato un calo del 74% dell'utile prima delle imposte (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) nel semestre del 30 settembre 2021, poiché la volatilità del mercato è diminuita rispetto ai livelli record sperimentati durante la fase acuta della pandemia. L'utile prima delle imposte del primo semestre dell'anno fiscale 2022 si è attestato a 36 milioni di sterline, in calo del 74% sui 141,1 milioni di sterline di un anno fa e superiore del 20% ai 30,1 milioni di sterline dello stesso periodo pre-pandemia.

"Sono molto lieto di vedere che l'azienda sta operando ben al di sopra dei livelli pre-pandemia in tutte le nostre linee di business. Ciò testimonia la resilienza e la qualità della nostra piattaforma e offerta", ha commentato il CEO Lord Cruddas. In merito al piano di separazione delle divisioni leveraged e non leveraged, Cruddas ha detto che "riteniamo opportuno valutare la fattibilità della separazione delle attività al fine di sbloccare il valore significativo all'interno dell'attuale struttura del gruppo. Il Consiglio dovrebbe iniziare questa revisione prima della fine dell'anno e completarla entro giugno 2022. A tempo debito aggiorneremo sui progressi".

CMC Markets ha confermato la sua precedente guidance e prevede che l'utile operativo netto per l'esercizio 2022 sarà compreso tra 250 e 280 milioni di sterline. La società britannica continua a prevedere che le spese operative del 2022, esclusa la remunerazione variabile, saranno moderatamente più elevate rispetto all'anno precedente, con le spese operative del secondo semestre del 2022, esclusa la remunerazione variabile, superiori di circa il 6% rispetto al primo semestre del 2022 a causa di una prevista ripresa delle spese di marketing.