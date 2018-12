Riduzione nei volumi produttivi da 549,7 milioni del 30/06/2017 a 514,4 milioni del 30 giugno 2018; peggioramento del Margine Operativo Netto, che passa da 45,7 a 37,5 sempre negli stessi periodi; riduzione delle disponibilità liquide da 181,1 a fine 2017 a 89,1 milioni a fine giugno 2018; diminuzione dell'EBITDA (Margine Operativo Lordo) di 16,7 milioni, da 81,7 (al primo semestre 2017) a 64,8m€ del primo semestre 2018; riduzione dell'utile netto rispetto a quello del primo semestre dell'esercizio 2017 (prima delle imposte e al netto delle imposte, rispettivamente: da 8,7 a 7,3 milioni; da 3,8 a 0,7 milioni); incremento della Posizione Finanziaria Netta di 4,8 milioni rispetto al 31/12/2017.



Sono alcuni dei numeri a corredo della domanda di ammissione al concordato preventivo decisa dal cda di Cooperativa muratori cementisti di Ravenna (Cmc), una delle grandi coop un tempo rosse, attiva nelle costruzioni e anch'essa in condizioni critiche. Il ricorso di 23 pagine, che Il Messaggero.it è in grado di pubblicare, fa una fotografia fedele della situazione, appesantita da 575 milioni di due prestiti obbligazionari.



Più avanti si legge che a far precipitare il destino di Cmc c'è stata la decisione di alcuna banche guidate da Unicredit. <In data 21/11/2018 Unicredit, quale Banca Agente, ha notificato alla Società, con riferimento alla linea di credito rotativa concessa nel 2016 (in parte assistita da Garanzia SACE), l'attivazione del Cross default ai sensi della clausola 9.1.10 dcl relativo contratto di finanziamento sottoscritto in data 22 luglio 2016 (come modificato), in conseguenza dcl mancato pagamento, da parte di CMC, della cedola scaduta in data 15 novembre 2018 relativa al suddetto bood emesso in data 16 novembre 2017>. Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA