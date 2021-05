24 Maggio 2021

(Teleborsa) - Unoaerre nuovo Socio del Club degli orafi Italia.



Soddisfazione espressa da Cristina Squarcialupi, Presidente Unoaerre "Siamo molto orgogliosi di ritornare a far parte del Club. UNOAERRE è stata infatti alle origini del Club come Socio fondatore più` di 40 anni fa. Condividiamo in pieno i valori del Club e la sua strategia soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità`, l'innovazione e la comunicazione. Siamo certi che sarà` una collaborazione molto proficua".



Giorgio Villa, Presidente Club degli Orafi Italia: "E' un piacere per tutti noi dare il benvenuto a Unoarre tra i nostri Soci, proprio in questo momento di ottimismo e ripartenza. Siamo molto entusiasti di condividere questo percorso insieme".