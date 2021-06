1 Giugno 2021

(Teleborsa) - Protagonista Cloudera, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 23,83% dopo che Kkr e Clayton Dubilier & Rice hanno messo sul piatto 16 dollari per azione in contanti per l'acquisto della società specializzata in software basati sul cloud per data engineering, data warehousing, machine learning e analytics.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cloudera rispetto all'indice di riferimento.

L'esame di breve periodo di Cloudera classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,98 USD e primo supporto individuato a 15,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,09.