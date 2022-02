Clorox affonda a Wall Street: i costi erodono i margini

(Teleborsa) - Clorox, produttore e distributore statunitense di prodotti chimici, sta affondando a Wall Street dopo aver fornito una guidance deludente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, dei costi del trasporto e dei problemi alla catena di approvvigionamento. Nel secondo trimestre del 2022, terminato il 31 dicembre 2021, le vendite nette sono diminuite dell'8% a 1,7 miliardi di dollari rispetto a un aumento del 27% nel trimestre di un anno fa, o un aumento del 19% su base biennale. Il margine lordo è diminuito di 1.240 punti base al 33% dal 45% del trimestre di un anno fa, principalmente a causa dell'aumento dei costi di produzione e logistica e delle materie prime.

Clorox ha dichiarato che prevede di aumentare i prezzi dei suoi prodotti dell'85% entro la fine di giugno, rispetto al 70% precedentemente pianificato, con alcuni dei marchi dell'azienda che sperimenteranno più cicli di aumenti dei prezzi. Il CFO Kevin Jacobsen ha affermato che i dirigenti stanno "conversando con i rivenditori" su ulteriori aumenti di prezzo che entreranno in vigore nei prossimi due trimestri, oltre a quelli precedentemente divulgati a ottobre. "Siamo pronti a prendere più decisioni sui prezzi se necessario", ha affermato Jacobsen. "Vogliamo vedere come si svilupperà l'inflazione in questo anno fiscale", che termina il 30 giugno 2022, ha aggiunto.

Clorox ora prevede che il margine lordo dell'anno fiscale 2022 diminuirà di circa 750 punti base al 36,1% rispetto alla precedente previsione di un'erosione di 300-400 punti base. L'utile per azione rettificato è previsto tra 4,25 e 4,5 dollari, rispetto alla precedente previsione di 5,4-5,7 dollari.

Seduta drammatica per Clorox, che si posiziona a 141,6 con una discesa del 14,36%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 138,4 e successiva a 135,3. Resistenza a 154,3.