Clima, servono strategie d'investimento coerenti con transizione energetica

(Teleborsa) - Isono uno dei maggioriche incombono attualmentee la definizione di prospettive ad un anno potrebbe non tener conto di tali rischi a lungo termine. E' quanto affermaTali rischi - sostiene - non si limitano alle ormai note aziende che inquinano, ma sono virtualmente insiti in tutti i segmenti e settori di mercato. Al più alto livello, i cambiamenti climaticii, i quali cercano di metabolizzare l'impatto del clima sulla crescita economica, sulla società e sul mix energetico del pianeta in generale. Per gli investitori, launa quantità elevata dista diventando una preoccupazione sempre più urgente con l'aumentare delle pressioni a livello normativo. Un'ondata crescente diavrà unnei prossimi anni. Allo stesso tempo, la diminuzione dei costi delle energie rinnovabili continuerà a modificare il mix di fonti di energia, generando un rischio sostanziale per le aziende che sono fortemente dipendenti dai combustibili fossili e creando opportunità per le società dotate della flessibilità necessaria per adattarsi al cambiamento e delle conoscenze per trarne vantaggio.Lesviluppate da State Street Global Advisors possono aiutare attualmente gli investitori aobbligazionari e azionari per sfruttare i trend di investimentocreati dalla transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio. Questi approcci di investimento utilizzano unper spostare il capitale dagli attivi a rischio verso le società che beneficeranno del cambiamento del mix energetico e maggiormente resistenti ai rischi materiali provocati dai cambiamenti climatici. Ledirettamente con gli obiettivi più ambiziosi fissati dall, tra cui contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C rispetto ai valori dell'era preindustriale.