Clima risk-off premia oro e yen

(Teleborsa) - La corsa agli asset più sicuri sta spingendo le quotazioni di oro e yen considerati beni rifugio dagli investitori in un contesto di risk-off. Gli operatori sono stati "gelati" dal crollo choc dell'export cinese e dalle decisioni della Banca centrale europea che hanno riacutizzato le paure di un rallentamento dell'economia globale.L'euro precipita a 1,12 dollari nei confronti del biglietto verde dopo essere sceso fino al bottom intraday 1,1184 e scivolato ai minimi da tre settimane la vigilia. Lo yen, invece, è in vantaggio rispetto ad euro e dollaro grazie anche al dato sul PIL del quarto trimestre risultato superiore alle aspettative.L'oro, in calo da due settimane, è in recupero a 1.294 dollari l'oncia.Sul fronte BCE, quel che ha sorpreso è stato il cambiamento della forward guidance, le, tagliate con decisione rispetto a quelle di tre mesi fa, visto che, anzi tra gli investitori c'era chi puntava sul suo lancio già da giugno. Si tratta di un nuovo piano per garantire finanziamenti a tasso contenuto al sistema bancario.La banca guidata dasi attende, poi, che le condizioni favorevoli, l'aumento dell'occupazione e dei salari, possano sostenere l'espansione dell'Eurozona, aspettativa che conferma l'ipotesi di un primo rialzo dei tassi nel primo semestre 2020.