Clima, Oxfam: "nei paesi poveri 189 milioni di persone ogni anno sono colpite da disastri climatici"

(Teleborsa) - In media ogni annovengono colpite daestremi nei, da quando, nel 1991, si è iniziato a misurare i costi del cambiamento climatico per i Paesi a basso reddito. È l'allarme lanciato oggi in un nuovo rapporto diffuso dalla, di cuifa parte assieme ad oltre 100 ricercatori, attivisti e decisori politici da tutto il mondo. Un dossier che, a poche settimane dall'inizio della Cop 27, denuncia come i Paesi ricchi si siano ripetutamente opposti a qualsiasi tentativo di finanziare la risposta alla crisi climatica nei Paesi poveri, responsabili solo in minima parte dell'attuale emergenza.In 20 anni ilha realizzato profitti stratosferici, mentre 55 tra i paesi più colpiti dalla crisi climatica hanno subito danni per. Bastano alcuni dati per restituire ladi quanto disuguaglianza e crisi climatica procedano di pari passo. Solo nella prima metà del 2022, sei tra i più grandi attori dell'dei combustili fossili (BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total e Eni) hanno realizzato profitti superiori per 70 miliardi di dollari al costo associato ai disastri climatici, che hanno colpito i Paesi in via di sviluppo nei primi sei mesi dell'anno. Complessivamente, 55 tra i Paesi più poveri al mondo hanno subito perdite economiche da eventi climatici estremi per 500 miliardi di dollari nei primi 20 anni del secolo."Mentre i profitti per chi vende energia da combustibili fossili sono aumentati vertiginosamente da anni, milioni di persone che vivono nei luoghi più disagiati del pianeta pagano un conto salatissimo al cambiamento climatico – ha detto, policy advisor di Oxfam Italia – Il comparto fossile ha realizzato profitti stratosferici tra il 2000 e 2019: un ammontare che supera di quasi 60 volte il costo della crisi climatica nei 55 Paesi più vulnerabili analizzati".Il 97% delle persone colpite davive nei Paesi in via di sviluppo. Secondo le stime riportate nel, il 79% delle vittime registrate e il 97% delle persone colpite da eventi climatici estremi dal 1991 viveva nei Paesi in via di sviluppo. II numero di disastri climatici nelle aree più povere del pianeta è più che raddoppiato nello stesso periodo causando oltre 676 mila vittime. L'Africa – secondo i dati dell'African Development Bank – sta perdendo tra il 5 e il 15% di Pil pro-capite all'anno a causa dei cambiamenti climatici, pur essendo responsabile di meno del 4% delle emissioni inquinanti a livello globale."Non siamo di fronte ad uno scenario futuro, ma ad unaumanitaria che si sta consumando in questo momento - aggiunge Petrelli - Il tema dei finanziamenti necessari ad affrontare il costo dell'impatto sempre più distruttivo del cambiamento climatico – che non riesce ad essere scongiurato dalle politiche di mitigazione e adattamento adottate sino ad oggi – è destinato ad essere al centro della prossimache si terrà a novembre ain Egitto. Alla conferenza i Paesi in via di sviluppo chiederanno di agire dopo decenni di ritardi, rinvii e promesse non mantenute. Ci uniamo a questo appello perché senza un'azione immediata ed efficace ancora tantissime vite andranno perse. Non è troppo tardi, ilinizierà tra sole due settimane e sarà necessario trovare un accordo sui finanziamenti per far fronte alle perdite e ai danni causati dalla crisi climatica. Dobbiamo recuperare l'enorme ritardo accumulato e non perdere l'occasione".