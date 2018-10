Clima, la maratona di idee Climathon fa tappa per la prima volta a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La quarta edizione di Climathon farà tappa anche a Roma,. Per 24 ore, tra il 25 e il 26 ottobre, studenti, tecnici, imprenditori, professionisti, decisori politici e semplici cittadini potranno formulareOrganizzati in team interdisciplinari, i partecipanti a questa maratona di idee potranno lavorare gomito a gomito con esperti di aziende e istituzioni che faranno da "coach".di Climathon-Roma saranno: limitare gli effetti delle isole di calore; accrescere la resilienza agli eventi estremi, dalle precipitazioni abbondanti ai picchi di caldo; aumentare la sostenibilità nel settore dei trasporti riducendo l'inquinamento; come può l'economia circolare essere una misura di mitigazione.Al termine della manifestazione, le idee sviluppate dai diversi team saranno valutate dalla giuria del Climathon-Roma.Inoltre, il gruppo vincitore, sarà invitato a partecipare all'evento organizzato da Climate-KIC Italy l'8 novembre a Rimini durante Ecomondo, la fiera leader per l'area euro-mediterranea nel settore della