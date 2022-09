Clima, BCG: -4% delle emissioni globali entro il 2030 con le proteine alternative

(Teleborsa) - Ripensare il modo in cui produciamo ilnon è una scelta che possiamo rimandare ulteriormente. Ilè responsabile del 26% delle attualie la solaanimale produce il 15% delle emissioni, pari all'incirca a quelle del settore dei. Ma una strada verso la sostenibilità è già tracciata grazie alle opportunità offerte dalle proteine alternative, che secondo l'ultima edizione dello studio di BCG e Blue Horizon "", rappresenteranno l'11% di tutto il consumo di proteine entro il 2035."Se supportate dalla tecnologia, dagli investimenti e dalle autorità di regolamentazione, le proteine alternative hanno margine per raddoppiare la propria quota di mercato, sempre entro il 2035. Questo non ci stupisce considerando i passi da gigante fatti da questo tipo di prodotti in termini di accettazione da parte dei consumatori." ha spiegato, Managing Director e Senior Partner di BCG.L'indagine, condotta su 3.700 intervistati in 7 Paesi, ha rivelato che i miglioramenti nei, gusto e prezzo sono fondamentali per aumentarne la domanda: se venissero affrontate le maggiori inibizioni dei consumatori verso questi prodotti, la quota di intervistati che consumano esclusivamente o prevalentemente proteine alternative raddoppierebbe dal 13% al 27%, mentre il numero di chi le bilancia con quelle tradizionali aumenterebbe di quasi un terzo.All'apprezzamento da parte deisi aggiungono altri fattori che hanno alimentato i progressi del settore. Secondo il Good Food Institute, ilinvestito nelle proteine alternative è passato da 1 miliardo di dollari nel 2019 a 5 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del tasso annuo del 124%. Inoltre, stanno crescendo gli investimenti in aziende specializzate in nuove tecnologie come le proteine da fermentazione (+137% dal 2019 al 2021) e a base di cellule animali (+425%).