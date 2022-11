Clima attendista sulle borse europee. Focus sulla Fed

(Teleborsa) - Finale di seduta all'insegna della cautela per le principali borse europee, con gli operatori che stanno alla finestra in attesa delle mosse della Federal Reserve. Dalla banca centrale americana i mercati si aspettano oggi un aumento dei tassi di 75 punti base, ma i fari sono puntati su quanto dirà Jerome Powell riguardo alla prossima stretta di dicembre.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 0,9863. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,88%, a 90,03 dollari per barile dopo che le scorte settimanali in USA hanno evidenziato un calo inaspettato degli stock di greggio, nella settimana al 28 ottobre 2022.Lo Spread peggiora, toccando i +216 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,28%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,61%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,58%. In rosso Parigi che evidenzia un deciso ribasso dello 0,81%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.803 punti (+0,06%).Tra idi Milano, in evidenza Unipol (+2,36%), Unicredit (+2,01%), BPER (+1,64%) e Italgas (+1,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Prysmian, che ha chiuso a -3,73%.Spicca la prestazione negativa di Saipem, che scende del 2,47%.Nexi scende dell'1,98%.Calo deciso per Amplifon, che segna un -1,63%.Tra ledi maggior peso:08:00: Bilancia commerciale (atteso 700 Mln Euro; preced. 1,2 Mld Euro)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,5%; preced. 5,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 46,6 punti; preced. 48,4 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 208K unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,59 Mln barili).