(Teleborsa) -in attesa del verdetto BCE, nella sua ultima riunione targata 2020. Gli addetti ai lavori si attendono un ampliamento della potenza di fuoco del Quantitative Easing (QE) e della sua durata.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,208. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,32%.Lo Spread migliora, toccando i +112 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,50%.nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,70%. Parigi avanza dello 0,31%., con il FTSE MIB, che avanza a 22.034 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 23.975 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+1,98%), utility (+1,47%) e sanitario (+0,96%).Nel listino, i settori tecnologia (-2,17%), media (-0,67%) e beni per la casa (-0,66%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Campari, che mostra un rialzo del 2,17%.Bilancio decisamente positivo per DiaSorin, che vanta un progresso dell'1,78%.Buona performance per Enel, che cresce dell'1,72%.Sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno dell'1,64%.Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -2,40%.Sensibili perdite per Inwit, in calo del 2,03%.In apnea Pirelli, che arretra del 2,02%.Spicca la prestazione negativa di Leonardo, che scende dell'1,80%.Al Top tra le azioni italiane a, Mutuionline (+1,98%), Garofalo Health Care (+1,98%), Carel Industries (+1,82%) e Ascopiave (+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -2,55%.Tonfo di Cattolica Assicurazioni, che mostra una caduta del 2,06%.Tod's scende dell'1,66%.Calo deciso per Datalogic, che segna un -1,6%.