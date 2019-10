Clima attendista sui Listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori restano cauti in attesa del dato sull'occupazione statunitense e dell'L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,098. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,21%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%.Francoforte, passa di mano sulla parità. Performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%. Incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Poco mosso il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.347 punti.tecnologia (+1,89%), alimentare (+1,07%) e utility (+1,01%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori materie prime (-1,51%), chimico (-1,36%) e telecomunicazioni (-1,29%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,25%), Diasorin (+2,22%), Hera (+1,45%) e Enel (+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -4,38% su prese di profitto dopo la recente corsa innescata da ipotesi di aggregazione con UBI.Sessione nera per Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 3,06%.Soffre Telecom Italia, che evidenzia una perdita dell'1,91%.del FTSE MidCap, Italmobiliare (+3,33%) e Banca MPS (+2,73%) quest'ultima sostenuta da indiscrezioni stampa su ipotesi dismissione NPL per 10 miliardi.Bene inoltre Banca Mediolanum (+2,21%) e Datalogic (+2,16%).Giù, invece, Aeroporto di Bologna, che prosegue le contrattazioni a -2,52%. In caduta libera SOL, che affonda del 2,03%.Preda dei venditori Brunello Cucinelli, con un decremento dell'1,88%.