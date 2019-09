Clima, allarme su Monte Bianco: a rischio crollo ghiacciaio sulle Grandes Jorasses

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per una parte del ghiacciaiosullelungo il versante italiano del massiccio delLa massa a rischio collasso è di circa 250mila metri cubi. A dare l'allarme la Regione Valle d'Aosta. L'accelerazione del movimento ha raggiunto la velocità di 50-60 centimetri al giorno e il comune di Courmayeur ha disposto la"Tali fenomeni testimoniano ancora una volta come la montagna sia in una fase di fortepertanto, ha spiegato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi.Un' emergenza che si inserisce nel dibattito, mai cosi attuale, suloggetto del recente summit sul clima adove l'attivista svedesedal Palazzo di vetro dell'ONU ha richiamato sulle conseguenze negative che i cambiamenti climatici stanno causando,accusati di assistere senza intervenire.Sull'allarme che interessa il Monte Bianco è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Conte: "È di queste ore la notizia che un ghiacciaio sul versante delDeve scuoterci tutti e mobilitarci", riaffermando l'impegno dell'Italia per il multilateralismo:può porre le premesse per offrire soluzioni adeguate alle molteplici sfide", ha spiegato, a partire dalla correzione degli aspetti disfunzionali della