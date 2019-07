Clima, allarme miele: crolla la produzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per il. Sugli scaffali dei negozi e supermercaticontiene, infatti, miele straniero per effetto del crollo della produzione nazionale, praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva 2019.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base di dati Ismea. La solaha fatto registrare unache in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa- A pesare l'andamento climatico anomalo del 2019 caratterizzato da primi mesi particolarmente siccitosi ai quali ha fatto seguito uncon in media più di 10 grandinate violente al giorno e ben 9 trombe d'aria."La sofferenza delle api – precisa Coldiretti – è uno degli effetti dei cambiamenti climatici in atto che sconvolgono la natura". Quest'anno la produzione nazionale risulterà ben al di sotto delle oltre 23,3 milioni di chili del 2018 mentresecondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat dalle quali si evidenzia che circa la metà arriva