(Teleborsa) - Affonda sul mercato Cleveland Cliffs, che soffre con un calo del 9,06%, dopo che ArcelorMittal ha comunicato che cederà 40 milioni di titoli del gruppo minerario e siderurgico dell'Ohio per un incasso lordo di 651,6 milioni di dollari.



A operazione conclusa Arcelor manterrà circa 38 milioni di azioni ordinarie e 58 milioni di convertibili senza diritto di voto.





Lo scenario su base settimanale di Cleveland Cliffs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Cleveland Cliffs rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,97 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 16,37.

