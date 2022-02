CleanBnB, Zorgno: 2021 nostro migliore anno. Ora focus su aggregazione settore

(Teleborsa) - Un anno di forte espansione nonostante il significativo impatto della pandemia, con indicazioni molto confortanti sull'incremento di spesa dei clienti. Si potrebbe riassumere così il 2021 di CleanBnB, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine. "Il 2021 è stato il nostro migliore anno, nonostante sia stato ancora un anno di piena pandemia. Si è chiuso con oltre 31 mila soggiorni gestiti, ovvero 70-80 mila ospiti in tutta Italia, in un anno che tra gennaio e maggio è stato molto sacrificato, con l'Italia a colori e tutte le regole annesse. Abbiamo avuto il doppio dei soggiorni rispetto al 2020, facile verrebbe da dire, ma anche il 15% in più del 2019", ha detto il co-fondatore e CEO Francesco Zorgno a margine dell'evento "Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022", organizzato da EnVent Capital Markets.

"Nel 2021 chiudiamo con 11,2 milioni di euro di incassi, che sono quelli pagati dagli ospiti per soggiornare nelle nostre strutture; un numero che è il doppio del 2020 e il 35% in più rispetto al 2019, e quindi gli incassi sono cresciuti molto di più dei soggiorni - ha continuato - Questo vuol dire che lo stesso soggiorno nel 2021 vale molto di più di quanto valeva prima della pandemia, per due motivi: i soggiorni si sono leggermente allungati (da 2-3 notti a 3-4 notti), ma la cosa più interessante è che gli ospiti pagano di più per avere un soggiorno di qualità maggiore. Quello che è successo in piena pandemia è che quella grande mole di ospiti, soprattutto italiani, che andavano in albergo all'estero, sono rimasti in Italia e hanno preferito l'appartamento, perché è più sicuro (non ci sono assembramenti, non ci sono luoghi comuni e posso farmi da mangiare da solo) e assolutamente vincente in termini di sicurezza".





Nell'esperienza di CleanBnB, le persone che sono state costrette nel 2020 a restare in Italia in appartamento, hanno poi scelto nel 2021 di restare in Italia in appartamento, con livelli di aspettativa più elevati. "Noi: accoglienza, check-in, pulizia - ha spiegato Zorgno - Per questi servizi l'ospite è disposto a pagare e a farlo molto di più di quanto facesse pre-pandemia".

Il CEO di aspetta dal 2022 "numeri ancora più significativi, perché non avremo solo gli italiani che restano, ma anche gli stranieri. Non dimentichiamo che 10 giorni fa il governo italiano ha consentito l'ingresso in Italia agli stranieri anche se non hanno un vaccino riconosciuto dall'EMA. Questo improvvisamente ha aperto all'Italia a turisti importanti come spending, come i russi, gli asiatici, gli americani. Questi faranno la differenza nel 2022".

Le tendenze osservato durante la pandemia sono destinate a rimanere anche nei prossimi anni. "L'Osservatorio del Politecnico di Milano ha ribadito che rispetto allo scenario pre-pandemia il numero totale di posti letto (tra alberghiero ed extra alberghiero) è diminuito, e c'è quindi meno offerta, ma mentre la parte di alberghi è diminuita del 20%, quelli di appartamenti è salita - ha fatto notare l'imprenditore - Questo vuol dire che c'è una tendenza degli ospiti a rimanere in appartamento, che è cambiato tutto. Questo è stato possibile solo con un cambio di passo nella tipologia di servizio degli appartamenti. Ecco perché è importante una figura come CleanBnB, gestore di immobili messe sulle piattaforme, e perchè la figura del gestore professionale è fondamentale, perché quello che il singolo proprietario può realizzare non potrà essere mai allo stesso livello".

Nei prossimi mese la prima missione della società "deve essere quella di mantenere questo elevatissimo standard, perché ci aspettiamo dei flussi di ospiti molto più significativi dell'anno scorso e dobbiamo essere organizzati molto bene per accoglierli al meglio". "Avremo molti più stranieri e ciò richiederà livelli di attenzione e formazione diversi - ha sottolineato Zorgno - Inoltre, prevediamo una grande concentrazione del mercato, in quanto sono rimasti sul mercato italiano molti piccoli gestori. CleanBnB, come unico soggetto quotato del settore, si è sempre posto come naturale polo di aggregazione. L'anno scorso abbiamo fatto un aumento di capitale finalizzato a campagne di aggregazione e di concentrazione del mercato, che saranno il focus del 2022".