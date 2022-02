CleanBnB in rally dopo diffusione dati gestionali 2021

(Teleborsa) - Ottima partenza a Piazza Affari per CleanBnB, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine. Il titolo è stato sospeso al rialzo dopo pochi minuti e continua a mostrare un rialzo teorico di quasi il 10%. A spingere le azioni è stata la diffusione di alcuni dati gestionali (non sottoposti a revisione contabile) relativi all'esercizio 2021. Questi hanno mostrato una netta crescita dei soggiorni gestiti da CleanBnB e del volume di gross booking.

Spicca il volo Cleanbnb, che si attesta a 1,23, con un aumento del 9,82% (secondo l'ultimo prezzo battuto alle ore 9.04). Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,263 e successiva a quota 1,363. Supporto a 1,163.