CleanBnB, forte aumento dei ricavi nel 2019

(Teleborsa) - CleanBnB chiude l'esercizio 2019 con ricavi complessivi passati da Euro 1.539.208 a Euro 3.272.441 (+142% rispetto al 2018).Ilè negativo per Euro 1.277.396 in termini percentuali risulta comunque allineato alle previsioni del piano industriale - afferma la società in una nota - aggiungendo che il, negativo per Euro 1.522.394, risente del fatto che, "in considerazione alle incertezze determinate dall'emergenza da CoVid-19, in ottemperanza al principio contabile Oic 25, par 41, nel rispetto del principio della prudenza si è preferito non iscrivere imposte anticipate nell'esercizio 2019, diversamente da quanto previsto nel piano, rimandando la valutazione agli esercizi successivi. Questo ha determinato un risultato netto peggiore, pur a fronte di un risultato ante imposte sostanzialmente allineato col piano".negativa per 3.009.000 euro., anche grazie all'intensa attività di sviluppo commerciale e organizzativo che è seguita alla quotazione su AIM Italia nel 2019", commenta